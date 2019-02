'Veel acties om mensen met schuld te helpen'

„Om mensen met schulden te helpen zijn er tal van acties uitgestippeld op allerlei fronten. Mensen bij wie het water tot aan de lippen staat, mogen niet nog dieper in de problemen komen. Ook niet door toedoen van de overheid.” Zo reageert staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken op rapport van de Nationale ombudsman waarin staat dat overheidsinstanties te veel vanuit hun eigen organisatie denken als ze schulden invorderen.

Wie klachten heeft over overheidsinstanties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of bijvoorbeeld schulden heeft door terugvordering van huur- of zorgtoeslag, krijgt vaak geen duidelijk schuldenoverzicht. Ook klagen mensen dat persoonlijk contact met medewerkers niet mogelijk is.

„Veel mensen willen wel betalen, maar kunnen dat niet. De overheid houdt daar geen rekening mee”, aldus ombudsman Reinier van Zutphen. Overheidsorganisaties werken volgens hem niet of nauwelijks samen, wat zelfs kan leiden tot onnodige invorderingsacties.

„De voorstellen die de ombudsman doet, kunnen helpen om mensen met schulden beter te beschermen”, aldus staatssecretaris Van Ark, die op korte termijn met hem in gesprek wil gaan. „Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel. Een belangrijke maatregel die ervoor moet zorgen dat iemand die te maken heeft met beslagleggingen voldoende geld overhoudt om van te leven, heeft vertraging opgelopen. Dat is zuur.”