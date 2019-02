Ook dit jaar is het kleinste stembureau open

Het woonhuis van de familie Westhoff aan de Marledijk biedt al sinds 1948 onderdak aan een stembureau. De buurtschap Marle hoort bij de gemeente Olst-Wijhe maar ligt, in tegenstelling tot de twee grotere dorpen, op de westelijke oever van de IJssel. Om te voorkomen dat de kiezers uit Marle de rivier over moeten steken, werd een apart stembureau ingericht, in het huis waar eerst Elly’s schoonouders woonden.

Elly Westhoff zit dit jaar niet zelf in het stemlokaal, wel is haar man daar dan de hele dag actief samen met een buurvrouw. De familie is de drukte in de huiskamer na al die jaren nog niet zat: „Als het nou een aantal keren in het jaar was dan was het gauw genoeg, maar nu het is niet zo heel vaak. Het is gewoon een vast adres voor iedereen hier en we vinden het ook wel gezellig”, aldus Elly Westhoff.

Hoge opkomst

Voor een opkomst van 100 procent moeten er ongeveer vijftig mensen stemmen in dit stembureau. Geregeld echter ligt de opkomst in dit huis hoger. Behalve kiezers uit de buurtschap Marle zelf komen ook mensen van elders naar het huis van de familie Westhoff. Zoals in 2017, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, met een opkomst van 279 procent. Bij de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2015 was de opkomst daar 112 procent.