Stank teistert Midden-Nederland na ongeluk

Geen voetbal of hockey deze zaterdagmorgen. Een moeder met twee kinderen moest in Baarn rechtsomkeert maken. Ⓒ Caspar Huurdeman Fotografie Baarn

ALBLASSERDAM - Update 10.08 uur - Uit een tankwagen in Alblasserdam is giftig gas vrijgekomen, en dat zorgt in grote delen van Midden-Nederland voor stankoverlast. De Veiligheidsregio’s Zuid-Holland-Zuid en Utrecht hebben een NL-Alert verstuurd met het advies ramen en deuren gesloten te houden vanwege het vrijkomen van een giftige stof.