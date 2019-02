Friese Sint en Swarte Pyt aangekomen in Grouw

Verslaggever Zander Lamme twitterde live tijdens de intocht. Lees zijn tweets onderaan dit artikel.

Net als bij de landelijke intocht van Sinterklaas werd gedemonstreerd door Kick Out Zwarte Piet, waarvan de Friese tak Kick Out Swarte Pyt (KOSP) heet. Aan de overkant van het water stonden circa vijftien demonstranten in een weiland. Ze hadden Friese teksten bij zich als ’Swarte Pyt is rasisme’. Via een megafoon werd geroepen dat Swarte Pyt „niet mag en niet kan” en „Swarte Pyt is zwart verdriet.”

De betogers mochten Grouw niet in, maar KOSP-voorvrouw Joyce Beukema is tevreden met de actie, de opkomst en de toegewezen plek aan de overkant van de kade. „We waren goed te horen”, zei ze.

Sint Piter komt altijd op de zaterdag voor zijn verjaardag, 21 februari, aan in Grouw. Vanwege de voorjaarsvakantie was de intocht deze keer een week vervroegd.