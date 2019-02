Intocht Sint Piter zonder gedoe verlopen

Verslaggever Zander Lamme twitterde live tijdens de intocht. Lees zijn tweets onderaan dit artikel.

Nadat ze per schip waren aangekomen werden Sint Piter en Swarte Pyt door burgemeester Ferd Crone en tussen de tweehonderd en driehonderd kinderen welkom geheten, waarna het gezelschap in optocht het dorp inging.

De demonstranten hadden een plek toegewezen gekregen in een weiland aan de overkant van de kade. Daarvandaan riepen ze leuzen als „Swarte Pyt mag niet, kan niet en is zwart verdriet.” KOSP-voorvrouw Joyce Beukema was tevreden. „We waren goed te horen”, zei ze.

Sint Piter komt altijd op de zaterdag voor zijn verjaardag, 21 februari, aan in Grouw. Dat zou dit jaar op 16 februari zijn, maar omdat het dan vakantie is was de intocht een week vervroegd. De Friese goedheiligman vertrekt weer op 21 februari.