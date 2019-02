Deel Sydney zonder stroom door noodweer

Ⓒ Reuters

SYDNEY - Hevig noodweer heeft voor grote overlast gezorgd in grote delen van Sydney. Op sommigen plaatsen viel vrijdagavond in drie uur tijd bijna 60 millimeter regen. In het westen van de grootste Australische stad werd in 30 minuten 42 millimeter gemeten. Straten kwamen blank te staan, bomen en elektriciteitspalen knapten af en verkeerslichten sneuvelden.