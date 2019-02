Met cocaïne gepakte stagiaire is ’erin geluisd’

Ze is donderdag vrijgelaten en nu weer in Nederland. Volgens Florence was de cocaïne vermengd met water en leken de flesjes wel degelijk gevuld met parfum. Ze kende de ’vriend’ die haar vroeg de parfum mee te nemen naar Nederland vier maanden. „We hadden een vertrouwensband. Zoiets verwacht je gewoon niet”, zo vertelt zij aan Hart van Nederland.

Omdat ze door middel van Whatsapp-gesprekken met hem kon bewijzen dat ze echt van niets wist, werd ze na vier dagen vrijgelaten.

Florence’s ’vriend’ heeft toegegeven de flessen parfum, met daarin de lading cocaïne, aan haar te hebben gegeven. Hij zit nog vast.

