Nederlandse stagiaire (20) gepakt met cocaïne op vliegveld Suriname

Florance D. loopt stage in Suriname en had de drugs in twee flessen met parfum verstopt. Dat meldt de plaatselijke politie. Een speciale eenheid kwam de vrouw op het spoor en wist haar aan te houden op het vliegveld.

De 26-jarige Rochelly A. is ook gearresteerd. Hij liet in een verklaring weten dat hij de parfumflesjes met daarin de drugs aan Florance had gegeven. Beide verdachten zitten vast. De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek.

Eerder werd er al een gigantische partij cocaïne onderschept in Suriname. De drugs was bestemd voor Nederland.

