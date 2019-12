In 1997 gestolen, peperduur schilderij teruggevonden achter klimop

Bij het verwijderen van een klimop zou een metalen deur aan het licht zijn gekomen. Achter het deurtje vond de tuinman het schilderij ’Portret van een dame’. Uit onderzoek moet blijken of het daadwerkelijk om het in 1997 gestolen schilderij gaat. Via de opening kon de tuinman de ruimte tussen de buiten- en binnenmuur bereiken. Het schilderij zou zo’n 60 miljoen euro waard zijn.

Zwarte zak

Volgens Italiaanse media zat het werk verpakt in een zwarte zak en zou het in goede staat verkeren. Een eerste blik van experts lijkt erop te wijzen dat het inderdaad om het verloren gewaande doek gaat. Op de achterkant zouden stempels staan van tentoonstellingen waar het werk te zien was.

Het doek verdween in februari 1997, in een periode dat er veel verhuizingen plaatsvonden in het museum. Het verdwijnen van het doek was stof voor mogelijke filmscenario’s. Zo werd lange tijd gedacht dat acrobatische dieven het doek met behulp van visdraad ongemerkt wisten mee te nemen. Mogelijk is het werk vervolgens per ongeluk achtergebleven in de holte en hebben de dieven het er niet meer op gewaagd.

Mysterie

Lange tijd werden de bewakers van het museum verdacht van de mysterieuze verdwijning, maar bewijs werd nooit gevonden. In 2016 werd een dna-spoor gevonden, maar ook dat leidde nooit tot de oplossing.

Nu, vele jaren later, zou dus kunnen blijken dat het schilderij het museum nooit heeft verlaten. Jonathan Papamarengh van de gemeente Piacenza gelooft niet dat het schilderij al die tijd verborgen heeft gezeten en denkt dat het is teruggebracht. Het was volgens hem een van de duurste werken die in Italië zijn ontvreemd, mede omdat kort voor het schilderij verdween, was ontdekt dat Klimt het over een eerder vrouwenportret heen had geschilderd.