Fabrikant: Stints na de zomer weer de weg op

Een Stint staat aan een kettingslot. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - De fabrikant van de Stint wil alle 3000 elektrische bolderkarren na de zomervakantie aangepast weer de weg op hebben. In een brief aan zijn klanten, waar EenVandaag over beschikt, laat eigenaar Edwin Renzen weten bezig te zijn met een plan van aanpak om dit logistiek te regelen.