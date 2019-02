’Time-out voor misdragende Kamerleden’

,,Zoals een wedstrijd stil moet worden gelegd bij antisemitische spreekkoren, zo zou het goed zijn als kemphanen in de Kamer zoals die van Denk en PVV van de voorzitter een afkoelingsperiode krijgen.’’

Segers reageert daarmee op een felle botsing deze week tussen PVV-Kamerlid De Graaf en Denk-Kamerlid Öztürk. Laatstgenoemde beschuldigde De Graaf van fraude; daarop dreigde de PVV’er Öztürk ‘te zullen najagen’. Segers noemt het incident een beschamende vertoning. ,,Dit zijn aantijgingen en bedreigingen in de plenaire zaal. Het was een beschamende vertoning en een dramatisch voorbeeld voor een samenleving die soms al zo verdeeld is.’’

Ingrijpen

De CU-leider wil dus dat Kamervoorzitter Arib voortaan ingrijpt als Kamerleden over de grens gaan. ,,Want het parlement is de plek waar we onze verschillen met beschaafde woorden beslechten en met beschaafde woorden alleen.’’