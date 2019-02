Al 92 doden door illegale drank in India

De politie heeft tot dusver dertig personen gearresteerd in verband met het alcoholschandaal, onder wie verscheidene handelaren. Honderden liters zelfgestookte drank zijn in beslag genomen.

De vergiftigde drinkebroers woonden in het grensgebied van de noordelijke staten Uttar Pradesh en Uttarakhand. De eersten overleden donderdag al. Anderen belandden in het ziekenhuis en bezweken later. Behalve de opgepakte verdachten zijn meer dan dertig overheidsfunctionarissen voorlopig op non-actief gesteld wegens nalatigheid of mogelijke betrokkenheid bij deze zaak.

Zelf destilleren en bottelen is een wijdverbreid fenomeen in India. Om een fles drank op de zwarte markt veel goedkoper te kunnen aanbieden dan een officiële slijter wordt vaak gebruik gemaakt van industriële alcohol, met het levensgevaarlijke methanol, of andere dubieuze grondstoffen. Jaarlijks kost dat naar verluidt ongeveer duizend mensen het leven.