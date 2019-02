Opnieuw lichamen geborgen in Turkse rampflat

President Recep Tayyip Erdogan sprak in Istanbul zijn medeleven uit met de nabestaanden van de slachtoffers. Hij nam later een kijkje op de plaats van de ramp. „We moeten hieruit lessen trekken”, was zijn reactie.

Het gebouw van acht hoog stortte woensdag in. De oorzaak is nog onbekend. De bovenste drie verdiepingen zouden illegaal op het oorspronkelijke pand zijn gezet. Op het adres stonden 43 mensen ingeschreven. Het zoeken naar overlevenden gaat onverminderd door. Mogelijk liggen er nog twee of drie personen onder het puin.