Grou - Een razende wind deed zaterdag bij de intocht Sint Piter in het Friese Grou het geluid van de anti-Swarte-Piet-demonstranten grotendeels verstommen. Iets met swarte pyt, zoveel was duidelijk. Maar wat de bijna twintig demonstranten precies zeiden vanuit het weiland aan de overkant van het water was niet goed hoorbaar. De tekst op borden die ze meenamen wel: swarte pyt = rasisme viel in het Fries te lezen.