Vader vist moer uit mond zoontje (1) na hap van Hema-taart

De man, die anoniem wil blijven, vierde donderdag zijn 30e verjaardag met zijn vriendin en zijn zoontje. Voor het feestje had zijn vriendin een fototaart besteld bij de Hema, want dat doen ze wel vaker, meldt Omroep Gelderland.

Toen zijn zoontje een beetje vreemd opkeek na zijn eerste hap taart, gingen bij de vader alle alarmbellen af. Hij stak gelijk zijn vinger in de mond van de peuter en viste er tot zijn grote verbazing een metalen moer uit. De moer zat onder het taartbeslag en is vermoedelijk meegebakken.

„Voor hetzelfde geld had hij de moer doorgeslikt. Ik was woest!” Aldus de geschrokken vader, die diezelfde dag nog naar de Hema in winkelcentrum Kronenburg is gegaan om verhaal te halen. De filiaalmanager schrok zich rot en stuurde direct een mailtje naar de bakkerij.

De aangesneden taart werd ingenomen en de man kreeg zijn geld terug. De nieuwe taart die hij kreeg aangeboden, hoefde hij niet.

Reactie Hema

Een woordvoerster van de Hema laat in een reactie aan Omroep Gelderland weten dat de taarten allemaal worden gescand door een metaaldetector „om dit soort situaties te voorkomen.” Verder is de productie van de taarten niet stilgelegd, omdat de Hema de kwaliteit van haar producten niet in twijfel trekt.

Het bedrijf is een onderzoek gestart.