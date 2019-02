Ⓒ Autovisie

Amsterdam - Oude gebruikte plug-in-hybrides (PHEV’s) zijn in ons land bijna niet meer aan de straatstenen kwijt te raken en verdwijnen massaal naar het buitenland. Met name de ooit zo razend populaire Mitsubishi Outlander en de Volvo V60 - waar 0% bijtelling op rustte - stromen in grote aantallen de landsgrenzen over.