’Indringer Late Night’ heeft geen spijt

Links vlak voor het moment dat Noah Beck het briefje aan Twan Huys overhandigde tijdens de live-uitzending. Rechts een oudere foto van zijn Instagram. Ⓒ Noah Beck Howard / Instagram

Amsterdam - Een bijna 20-jarige jongen uit Amsterdam-West beweert de indringer in strak roze pak te zijn, die deze week RTL’s Late Night verstoorde en presentator Twan Huys een briefje overhandigde met de tekst ’Subscribe to PewDiePie’. Volgens Noah Beck Howard was het een spontane actie. „Ik verzet met tegen de vercommercialisering van Youtube.”