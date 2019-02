Ⓒ ANP Kippa

Amsterdam - Bridget Maasland (44), de nieuwe presentatrice van de kwis De Zwakste Schakel, moet grote schoenen vullen. Zal zij in staat zijn om Chazia Mourali te evenaren, die van 2001 tot 2004 veel succes had met haar rol als bitchy quizmaster bij de Nederlandse versie van het razend populaire BBC-programma The Weakest Link?