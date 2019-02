Stank hield deel Nederland in zijn greep

Ⓒ Casper Huurdeman

ALBLASSERDAM - In een groot deel van het land was zaterdag een penetrante lucht van brandend rubber te ruiken. De stankoverlast werd veroorzaakt door een tankauto op een bedrijventerrein aan de Edisonweg in Alblasserdam waar een tank met versnellingsbakolie te heet was geworden.