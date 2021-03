Werkstraf geëist tegen agent wegens slaan verdachte met wapenstok

De agent was op 18 januari 2020 betrokken bij de aanhouding van de 21-jarige man, die onder invloed van drugs was en na een achtervolging een politieauto was ingevlucht. Hij was al met pepperspray in het gezicht gespoten maar bleef zich verzetten. Twee agenten probeerden de man uit de politieauto te trekken toen de 52-jarige diender erbij kwam en zijn wapenstok gebruikte. De agent sloeg zo’n dertien keer snel achter elkaar op de verdachte. Eerst op het onderlichaam, maar later ook op het bovenlichaam en eenmaal op het hoofd.

Het OM ziet in het geweld een poging tot doodslag. Het gebruik van het geweld was volgens het OM disproportioneel. „De verdachte is fors te ver gegaan in zijn bevoegdheden”, betoogde de officier van justitie.

De uitspraak is over twee weken