Prijs vliegticket knalt omhoog

Het is een gevolg van vergroenende afspraken die de regeringspartijen in hun coalitieakkoord hebben gemaakt. Zij kwamen overeen dat de vliegtaks honderden miljoenen extra moest opleveren. Nu is ook duidelijk wat dat voor passagiers van Nederlandse luchthavens betekent. Zij moeten na de jaarwisseling volgens ingewijden 28,58 euro taks per ticket gaan betalen, ten opzichte van de huidige 7,95 euro.