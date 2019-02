Weer geweld bij protest gele hesjes in Parijs

Het was het dertiende weekeinde van protesten van de gele hesjes, die in november begonnen met demonstraties tegen plannen voor hogere brandstofprijzen, maar zich al snel richten tegen het hervormingsbeleid van president Emmanuel Macron. Bij eerdere protesten gingen nog tienduizenden gele hesjes in heel Frankrijk de straat op.

Naast vreedzame demonstranten waren er gele hesjes die auto's in de brand stoken, winkelruiten vernielden en veiligheidstroepen aanvielen. Een demonstrant verloor een groot deel van zijn hand door een traangasgranaat.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd brand gesticht in het huis van parlementsvoorzitter Richard Ferrand. Hij is een vertrouweling van president Macron, maar een direct verband tussen de brandstichting en de protesten van de gele hesjes werd niet gelegd. Ferrand zei zelf dat de brandstichting waarschijnlijk het werk was van criminelen.