’Laatste aanval’ op IS in oosten van Syrië

De Amerikaanse president Trump zei afgelopen week dat hij misschien al snel kan melden dat ook het laatste territorium van IS is heroverd en het kalifaat definitief ten einde is. Trump kondigde in december aan dat hij de 2000 Amerikaanse militairen gaat terughalen.

De SDF, gecontroleerd door de Koerdische militie YPG, heeft de afgelopen vier jaar IS grotendeels weten te verdrijven uit het noorden en oosten van Syrië.

