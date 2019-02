Muzikanten in gecrashte auto hadden 'engeltje op schouder'

Het tweetal was, samen met nog een auto en een aantal mensen, onderweg naar een optreden in Groningen. Allen vormen een band, naam niet bekend, afkomstig uit Amsterdam. Of hun optreden door kan gaan vanavond, is onbekend. In de gecrashte auto lagen ook muziekspullen, maar of die nu nog te gebruiken zijn, kon men niet vertellen. De zwaar beschadigde auto is met de inboedel afgesleept.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik