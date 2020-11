’Jan Kruitwagen is in de val gelokt door homohaters’

Op de plek waar Jan Kruitwagen werd mishandeld door een groep tieners worden ter nagedachtenis aan de omgekomen oud-leraar bloemen neergelegd. Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - Michael Bouwman vreest dat zijn 73-jarige vriend Jan Kruitwagen vorige week door homohaters in de val is gelokt en voor zijn woning dodelijk is mishandeld. „We waren er al langer bang voor dat zo’n geweldsdelict hier in de buurt een keer fataal zou aflopen. In het Spijkerkwartier zijn al vaker homo’s in elkaar geslagen door groepjes minderjarige jongens”, zegt Bouwman.