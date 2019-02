Levenslang voor aanslagen Tunesië

De minister van buitenlandse zaken van België Didier Reynders op bezoek bij het Bardo museum na de aanslag. Ⓒ Hollandse Hoogte

TUNIS - Zeven terroristen zijn zaterdag tot levenslang veroordeeld voor hun aandeel in twee aanslagen in Tunesië in 2015. Bij de aanval op het Bardo-museum in de hoofdstad Tunis in maart kwamen 21 mensen om het leven, een aanslag op een hotel in Sousse, 150 kilometer van Tunis, kostte drie maanden later 38 mensen het leven. De meeste slachtoffers kwamen uit Groot-Brittannië.