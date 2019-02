Ingestorte flat in Istanbul kost aan 21 mensen het leven

ISTANBUL - Opnieuw zijn enkele lichamen geborgen in de ingestorte flat in Istanbul. Het dodental is daarmee gestegen tot 21. Het is niet waarschijnlijk dat er nog meer slachtoffers onder het puin liggen, maar reddingswerkers blijven verder zoeken, zei de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu zaterdag tegen CNN Turk.