Bewoners Nova Zembla gekooid door ijsberen

Ⓒ Hollandse Hoogte

Nova Zembla - De Russische archipel Nova Zembla in de Noordelijke IJszee heeft vrijdag de noodtoestand afgekondigd. De reden is een invasie van tientallen ijsberen in bewoond gebied die waarschijnlijk als gevolg van de opwarming van de aarde steeds moeilijker hun voedsel kunnen vinden.