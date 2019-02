Turkije: China moet kampen Oeigoeren sluiten

Ⓒ ANP

ANKARA - Turkije dringt er bij China op aan „concentratiekampen” waar Oeigoeren vastzitten te sluiten en de rechten van deze moslimminderheid in China te respecteren. Meer dan een miljoen Oeigoeren worden gefolterd en „politiek gehersenspoeld” in kampen en gevangenissen in China, zo stelt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.