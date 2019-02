Massaprotest tegen Italiaanse regering

De betogers riepen op tot meer gelijkheid, eisten het recht op werk en protesteerden tegen racisme. Een officieel aantal is nog niet bekend, maar lokale bronnen spreken over wel 200.000 demonstranten. Daarmee is het de grootste betoging in jaren.

Bekijk ook: M5S Italië vraagt meer tijd voor regeerakkoord

Bekijk ook: Italië volhardt in begroting