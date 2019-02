’Rusland in bezit van meer kruisraketten dan gedacht’

Het gaat om de kruisraket SSC-8. De ontwikkeling van de raket is voor Amerika onder meer reden om uit het INF-verdag te stappen, dat betrekking heeft op raketten voor de middellange afstand (500 tot 5500 kilometer). De Verenigde Staten en de NAVO stellen dat de SSC-8 een groter bereik heeft dan Moskou beweert.

Volgens de Duitse krant zijn naast een legereenheid bij testbasis Kapoestin Jar in het zuiden van Rusland en een legereenheid in Kamysjlov ten oosten van Jekaterinenburg nog twee bataljons uitgerust met het nieuwe raketsysteem: een in Noord-Ossetië en de ander in Sjoeja, nabij Moskou.

2350 kilometer

Ieder bataljon heeft vier lanceerwagens, die ieder vier raketten vervoeren. Rusland zou zodoende ten minste 64 SSC-8-raketten moeten hebben, schrijft de Frankfurter Allgemeine. De raketten zouden met een nucleaire lading maximaal 2350 kilometer ver kunnen reiken. Dat betekent dat Portugal als enige land in Europa buiten het bereik van Rusland ligt.

Rusland beweert zelf dat de raket niet verder komt dan 480 kilometer. De Novator 9M729, zoals de Russische naam van de kruisraket luidt, zou daarmee volgens Moskou ook niet verboden zijn onder het INF-verdrag.