Boeing 747 eindelijk op eindbestemming bij hotel

Voor de verhuisoperatie was de A9 van vrijdag op zaterdag zelfs een tijdje afgesloten. Ⓒ ANP

BADHOEVEDORP - Na veel passen en meten is de Boeing 747 van reisorganisatie Corendon in de nacht van zaterdag op zondag op zijn plek gezet bij het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp. Er waren 57 parkeerbewegingen voor nodig.