Jongetje (6) werd keel doorgesneden voor ogen van moeder

Vorige week nam de moeder samen met haar zoontje Zakaria Al Jaber een taxi op weg naar het graf van profeet Mohammed. Tijdens de rit stopte te chauffeur ineens, stapte hij uit en vervolgens sloeg de man een glazen fles kapot. Met de glasscherven sneed hij de keel van het kind door, zo meldt Het Nieuwsblad.

Volgens ooggetuigen zou de moeder nog geprobeerd hebben de taxichauffeur tegen te houden. Maar uiteindelijk zakte ze van shock in elkaar.

Een toegesnelde agent probeerde ook nog in te grijpen door de man weg te trekken van Zakaria, maar dat mocht niet meer baten. De kleuter stier ter plaatse.

Motief

Het motief van de chauffeur is nog niet duidelijk. Volgens een aantal lokale media had de chauffeur een psychische stoornis. Anderen denken dat het om een haatmisdrijf gaat met religieuze motieven. In Saoudie-Arabië wordt namelijk met regelmaat geweld gebruikt tegen de sjiitische minderheid. De kleuter en zijn moeder behoorden tot die groepering. Het is niet duidelijk wat er met de dader is gebeurd.

Op sociale media is er ophef ontstaan rondom de moord. Mensen delen massaal de foto van het slachtoffertje onder de hashtag #JusticeFotZakaria.