Ophef in Duitsland om voorstel: ’vervang Engelse les door Turks’

Leerlingen op de basisschool in Duitsland krijgen Engels les. Tayfun Keltek (SPD) zou het niet onlogisch vinden om die lessen af te schaffen en ze te vervangen door een nieuwe taal, zo zegt hij in de Kölner Stadt-Anzeiger.

Het voorstel van Keltek komt na een eerder voorstel om de Engels lessen in het eerste en tweede leerjaar te vervangen door onder andere rekenen. Maar volgens Keltek zou dus ook in de latere jaren het Engels moeten wijken voor vooral het Turks, Pools of Russisch.

Moedertaal

Op die manier kunnen leerlingen kennismaken met de moedertaal van hun klasgenoten. In Noordrijn-Westfalen heeft een derde van de leerlingen bijvoorbeeld een migratieachtergrond, vaak Pools, Russisch of Turks. In Noordrijn-Westfalen zijn Turken met 500.000 de grootste minderheidsgroep. „Voor Duitse kinderen zou het dan makkelijker zijn als ze die talen ook leren”, vindt Keltek. „Wat voor zin heeft het om zevenjarigen Engels bij te brengen als ze die taal alleen van de televisie kennen?”

Omgekeerd zouden ook kinderen met een migratieachtergrond hier baat bij hebben, denkt Keltek. „Zo hoeven ze er niet nog een derde taal bij te leren en hebben ze meer tijd om zich op Duits te concentreren. Ze kunnen op die manier hun kennis van het Duits en van hun moedertaal verdiepen. Bovendien vindt Keltek dat elementair Engels dan gewoon kan bijgebracht worden op de middelbare school.

’Engels belangrijker’

Zowel in de deelstaat zelf als in de andere Duitse deelstaten wordt vooral negatief gereageerd op het voorstel van Keltek. „Engels is en blijft de belangrijkste vreemde taal. Ze maakt wereldwijde communicatie mogelijk”, reageerde Yvonne Gebauer (FDP), die in Noordrijn-Westfalen onderwijsminister is, in de Rheinische Post. Ook anderen vinden dat Engels een wereldtaal is en voorrang moet krijgen op het Turks.

’Gevaarlijke, domme provocatie’

Onderwijsdeskundige Dieter Duftner heeft geen goed woord over voor het voorstel. In de Duitse krant Bild noemt hij het plan van Keltek „een gevaarlijke en domme provocatie”. Volgens Duftner leidt het voorstel tot „een volkomen zinloze opwinding en het wekt angst bij de bevolking. Zo speel je mensen in de kaart die met zulke angsten politiek bedrijven.”