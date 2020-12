’Ongemak, pestgedrag en mislukt Covid-grapje bij Brexit-diner’

EU-baas Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson hebben ongemakkelijke momenten. Ⓒ action press

BRUSSEL - Een opvallende menukaart, grapjes die in het luchtledige blijven hangen en kille, afstandelijke momenten van Boris Johnson met zowel EU-baas Ursula von der Leyen en Michel Barnier. De zo belangrijke onderhandelingen over de Brexit in Brussel zaten deze week vol ongemak, wrevel en verhulde beledigingen.