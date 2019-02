Regels bestrijdingsmiddel vaker aan laars gelapt

Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na een berichtgeving van Reporter Radio.

In 2017 ging het om 222 bestuurs- en strafrechtelijke schikkingen en boetes en 148 waarschuwingen. In 2016 waren dit er nog respectievelijk 130 en 84. In totaal voerde de NVWA 1075 risicogerichte controles uit, iets meer dan de 1053 controles in 2016.

Sierteelt koploper

Bij bedrijven met uitsluitend dieren is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk minder dan op bedrijven met akkerbouw. De meeste overtredingen waren voor gebruikers van bestrijdingsmiddelen. Met name in de sierteelt werden veel gebruikers berispt.

Om welke bestrijdingsmiddelen het gaat, kon de NVWA-woordvoerder niet zeggen.