Hans V. Ⓒ Politie Kenia

NAIROBI - Kindermisbruikverdachte Hans V. is op borgtocht vrij in Kenia. Hij wordt verdacht van het misbruiken van zeker drie piepjonge meisjes en ging eerder ook in Nederland in de fout. Volgens de Keniaanse onderzoeksjournalist Nyaboga Kiage is de politie alweer naar hem op zoek nu hij vrij is.