Vier doden bij ongeluk Obdam

Het voertuig raakte te water aan de Berkmeerdijk. Hulpverleners zijn op dit moment druk bezig. De politie is een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval gestart. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

Duikers van de brandweer zoeken in het water naar eventueel meer slachtoffers en het kenteken van de auto. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur.

