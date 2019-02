Vier doden Obdam zijn vermiste Polen

De politie was al sinds zaterdag op zoek naar de vier vermisten. Daarbij werden alle mogelijk routes door de politie nagetrokken. Zondagochtend werd de zoektocht hervat. Rond het middaguur werd het voertuig in het water langs de Berkmeerdijk gevonden, toen de politie een stukje van de auto boven het water zag uitsteken.

Duikers van de politie hebben nog gezocht naar mogelijke andere slachtoffers. Die zijn niet gevonden. De politie zoekt uit wanneer de auto met de vier Polen precies te water is geraakt en hoe dat kon gebeuren.

Ⓒ Inter Visual Studio

Wanhopige oproep

Het viertal zou sinds vrijdagavond rond 23.00 uur worden vermist nadat zij vanuit hun werk in Obdam waren vertrokken in een zwarte Audi A4 en nooit op hun bestemming in het Noord-Hollandse Zijdewind waren aangekomen, zo melden bronnen aan de Telegraaf.

Een vriend plaatste een wanhopige oproep op Facebook waarin hij schrijft dat zijn vrienden vrijdagavond na het werk niet bij hun pension, waar zij woonden, waren aangekomen. „Matheusz had om 22.48 uur nog telefonisch contact met zijn vriendin”, zo schrijft hij. Hij liet haar weten dat hij op weg was naar huis.

De wagen is door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt. Mogelijk dat de auto in het slechte weer van de weg is geraakt en in het water is beland, zo vrezen omwonenden.

