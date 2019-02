Trump slikt pillen tegen haaruitval

De 72-jarige Trump is in Washington door twaalf doktoren vier uur lang onderzocht.

Vorig jaar bleek dat hij een verhoogd cholesterolgehalte heeft, waarvoor hij medicijnen slikt, en dat hij 108 kilo weegt. Er werd hem toen aangeraden wat kilo’s kwijt te raken. Of dat is gebeurd, is niet duidelijk.

Pillen tegen haaruitval

Wel heeft Trump eerder zelf al toegegeven dat hij zich niet aan zijn dieet houdt en dat hij zich niet vertoont in de sportzaal van het Witte Huis. Ook slikt hij hartmedicijnen en pillen tegen haaruitval.