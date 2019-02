Veiling omstreden Hitler-aquarellen mislukt

Naast de aquarellen gingen ook een een rieten stoel met hakenkruis, die eigendom zou zijn geweest van de dictator, een vaas en een tafelkleed onder de hamer. Alleen voor het tafelkleed en de vaas werd uiteindelijk respectievelijk 630 euro en 5500 euro neergeteld.

Echt of nep

Omdat de aquarellen de startprijs bij lange na niet haalden omdat er over de authenticiteit werd getwijfeld, werden de 26 werken uiteindelijk door het veilinghuis uit de verkoop gehaald.

De kunstwerken zijn gesigneerd met ’A. Hitler’ of ’A.H.’ De vijf aquarellen die onder de hamer gingen, zouden wel authentiek zijn.

De collectie Hitler-memorabilia is volgens het veilinghuis afkomstig van een particulier.

Het is in Duitsland niet toegestaan om nazi-symbolen in het openbaar te tonen, tenzij het een bepaalde educatieve of historische context heeft. Het veilinghuis moest bepaalde nazi-insignes en symbolen in de brochure dan ook onherkenbaar maken om zich aan de Duitse wetgeving te houden.

Smakeloos

De verkoop leidde tot de nodige ophef onder politici en publiek. Burgemeester Ulrich Maly van Neurenberg, vond de veiling ’smakeloos’ zei hij in de Sueddeutsche Zeitung.