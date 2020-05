Aantal coronapatiënten op de intensive care stijgt met 3

Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 346 in Nederland, 3 meer dan gisteren. En 3 in Duitsland, evenveel als gisteren. Het aantal corona-opnames buiten de ic bedraagt 919. Dat zijn er 52 minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur is er 1 verplaatsing geweest tussen de regio’s.

Er liggen daarnaast 482 non-Covid19-patiënten op de ic, 40 minder dan de voorgaande dag.