Containerschip ramt veerboot

Hoe het ongeluk zaterdagmiddag kon gebeuren is nog onduidelijk. De 400 meter lange Evert Given raakte uit koers en kraakte de Finkenwerder, die aangemeerd lag aan een ponton. Ook de aanlegsteiger werd beschadigd. De veerboot had naast de kapitein en twee bemanningsleden geen passagiers aan boord. De dienstregeling is voorlopig geschrapt.

Een politiewoordvoerster vertelde zondag dat de containerreus is doorgevaren naar Rotterdam en daar wordt onderzocht op gebreken die de botsing kunnen verklaren. Een mogelijke oorzaak zou een probleem met de stuurinrichting kunnen zijn.