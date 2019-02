Bouteflika bevestigt zijn kandidatuur

Regeringspartij FLN (Nationaal Bevrijdingsfront) had het 81-jarige staatshoofd een dag eerder tijdens een bijeenkomst met 15.000 getrouwen als kandidaat gepresenteerd. Hij was zelf niet aanwezig.

De Algerijnen gaan op 18 april naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Bouteflika, die na een hersenbloeding in een rolstoel belandde, is sinds 1999 aan de macht. De afgelopen jaren verscheen hij door zijn zwakke gezondheid zelden in het openbaar. Formeel had hij tot 3 maart de tijd om persoonlijk zijn kandidatuur te bevestigen.