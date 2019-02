Xaviano (3) getrouwd: ’Gewoon omdat het kan’

Mama Chantal en zoontje Xavanio (3) geven elkaar een flinke pakkerd na de trouwsessie in de Rotterdamse Markthal. Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - „Met deze ring maak ik jou mijn man, gewoon omdat het kan”, fluistert een ’trouwambtenaar’ de kleine 3-jarige Xaviano in zijn oor. Het jochie herhaalt het vervolgens braaf tegen zijn stralende moeder Chantal. Midden in de Rotterdamse Markthal worden moeder en zoon op zondagmiddag voor eventjes nep in het echt verbonden.