Grapperhaus moet uitleg geven over sekteschandaal

Het regende al jaren alarmsignalen over de beweging. Er was sprake van opsluitingen, afwijkend seksueel gedrag bij kinderen en financiële uitbuiting. Omdat justitie niets deed met de signalen, kon het omstreden genootschap – leider Robert B. werd twee weken geleden gearresteerd in Duitsland, waar de sekte inmiddels is gevestigd – ongestoord haar gang gaan.

„Ik vind het echt bizar. Zulke ernstige signalen die niet zijn opgepakt”, reageert SP’er Michiel van Nispen. „Ik vrees dat het veelzeggend is voor de aanpak van sektes in Nederland. Er zijn signalen van misstanden van uitbuiting. Seksueel, financieel, arbeidsuitbuiting. Maar omdat het gesloten bolwerken zijn en er sprake zou zijn van ’vrijwilligheid’ wordt er niet of nauwelijks ingegrepen. Heel ernstig.”

Hij spuwt ook zijn gal dat het meldpunt Sektesignaal, waar mensen hun zorgen uitten en informatie gaven, niet meer actief is. „We hádden dit goede meldpunt. Helaas is het wegbezuinigd, een oerstomme beslissing. Wat mij betreft moet Sektesignaal zo snel mogelijk terug.”

Van Nispen wil van justitieminister Grapperhaus onder andere weten of hij op de hoogte was van de vele meldingen, en waarom er nooit iets is gedaan. Voor de SP’er moet verder duidelijk worden wat dit volgens de minister zegt over de aanpak bij de politie en het OM.

Ook Attje Kuiken (PvdA) is geschokt over de onthullingen. „Dat deze griezelige sekte jarenlang z’n gang kon gaan in Nederland vind ik echt een hele slechte zaak. Afpersing, liquidaties, opsluiting, seksueel misbruik: aan alle kanten gingen de alarmbellen af maar het ministerie en het OM deden niks.”

Zij wil eveneens van de minister weten hoe dat kon gebeuren. „Ook hoeveel mensen daardoor slachtoffer konden worden van deze fanaten, en of er nu wel voldoende bescherming is voor de slachtoffers. Daarnaast moet de minister in de benen om samen met Duitsland deze sekte aan te pakken.”