Felle brand legt strandtent Bloomingdale in Overveen volledig in de as

Bloomingdale aan de Zeeweg is in de nacht van zaterdag op zondag tot de grond toe afgebrand. Over de oorzaak kan de politie nog niets zeggen, het onderzoek loopt nog.

Lees verder onder de foto.

In de strandtent Beachclub Bloomingdale aan de Zeeweg in Overveen is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Ⓒ Michel van Bergen

Op beelden op sociale media is te zien dat er sprake was van een vlammenzee. De brandweer liet het pand gecontroleerd uitbranden. Het moment van de brand is extra wrang omdat het strandseizoen net is begonnen.