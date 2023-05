Felle brand legt strandtent Bloomingdale in Overveen volledig in de as

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Michel van Bergen

OVerVEEN - In strandtent Beachclub Bloomingdale aan de Zeeweg in Overveen is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Volgens de woordvoerster van veiligheidsregio Kennemerland gaat het om een „grote uitslaande brand”.