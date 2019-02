Auto boort zich in woning: baby in box geraakt

De plek waar de auto zich in de muur boorde. In de woning zijn de spijltjes van de box zichtbaar. Door het raam is een muziekmobieltje boven de box zichtbaar. Ⓒ De Vries Media

NIEUW-DORDRECHT - Een baby in een box is zondagmiddag geraakt nadat een auto zich in de gevel van een woning boorde. Het ongeval deed zich voor in het Drentse Nieuw-Dordrecht. Het kind is voor controle naar het ziekenhuis gebracht nadat de box werd aangetikt.