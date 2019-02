Duizenden betogen in Madrid tegen regering

De demonstratie, die was georganiseerd door centrum-rechtse en rechts-populistische oppositiepartijen, trok volgens de autoriteiten 45.000 mensen, met als motto 'Voor een verenigd Spanje: nú verkiezingen!'

De demonstranten vinden dat de socialistische premier Pedro Sanchez, die sinds juni vorig jaar een minderheidsregering leidt, zich moet houden aan zijn belofte dat hij verkiezingen zal uitschrijven. ,,Sanchez heeft ons bedrogen", zei Albert Rivera, de leider van de liberale Ciudadanos.

Tijdens een toespraak in Santander in het noorden van Spanje verwierp Sanchez de kritiek dat hij de eenheid van het land op het spel zou zetten door te veel ruimte te geven aan de Catalaanse afscheidsbeweging. ,,De regering wil de Spanjaarden juist verenigen en dat betekent niet de ene opzetten tegen de andere, zoals rechts vandaag doet in Madrid."

De demonstratie van de oppositie vond plaats twee dagen voor het begin van het proces tegen twaalf leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Sanchez' regering staat deze week voor een cruciale stemming over de begroting voor 2019, waarvoor hij ook de stemmen nodig heeft van Catalaanse partijen. Zijn kabinet steunt slechts op een kwart van het Spaanse parlement.